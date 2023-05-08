Президент України подав до законопроект, яким пропонує встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги

Президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років. Про це глава держави повідомив у соцмережах.

«8 травня Україна та вільний світ згадують про шість страшних років в історії людства. З 1939-го по 1945-й… Роки, які забрали життя мільйонів людей, зокрема 8 млн українців. Роки окупації та звірств, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад і масових страт, Голокосту. Усього зла, яке нацизм приніс світу, приніс на нашу землю. Різні народи в єдності, у союзництві у складі антигітлерівської коаліції протистояли злу. Народи Європи й Америки… Азія, Австралія, Африка – кожен має власну історію боротьби в тій війні, але спільну історію перемоги», – йдеться у відео голови держави.

відео Офісу президента

За його словами, сьогодні він подав до Верховної Ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем пам’яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років.

Зеленський зазначив, що саме 8 травня велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію Вермахту. І саме 8 травня світ вшановує пам’ять усіх, чиї життя були забрані тією війною.

«Ми ніколи не забудемо внесок українського народу в перемогу над нацизмом. І ми не дамо брехати, ніби перемога в тій війні могла відбутись і без участі якоїсь країни або народу. Як тоді ми разом знищували зло, так і зараз ми разом знищуємо аналогічне зло», – заявив Зеленський.

Голова держави додав, що зараз єдність у Європі наближає нас до відзначення першого дня нашого миру.

«І правильно буде разом з усією вільною Європою відзначати День Європи. Сьогодні я підписав відповідний указ, і щороку відзавтра 9 травня ми будемо вшановувати нашу історичну єдність – єдність усіх європейців, які знищили нацизм і переможуть рашизм. Єдність, яка наближає мир», – зазначив він.

Зауважимо, що наразі в Україні 8 травня відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом. У лютому група народних депутатів запропонувала скасувати святкові дні 8 березня, а також 1 та 9 травня. Тобто парламентарі хотіли залишити лише 8 травня як День пам'яті та примирення.