Добротвірська громада очолила рейтинг найуспішніших

Департамент фінансів Львівської ОВА оприлюднив рейтинг найуспішніших громад Львівщини за результатами першого кварталу 2025 року. Рейтинг, складений за підсумками виконання основних бюджених показників, вперше очолила Добротвірська громада. Другу сходинку посіла Львівська громада, третю – Зимноводівська.

До першої десятки рейтингу найуспішніших громад Львівщини увійшли:

Добротвірська ТГ Львівська ТГ Зимноводівська ТГ Сокільницька ТГ Радехівська ТГ Тростянецька ТГ Солонківська ТГ Сколівська ТГ Підберізцівська ТГ Славська ТГ.

Повний рейтинг можна переглянути тут.

Як зазначили у департаменті фінансів, Добротвірська громада опинилася на першому місці рейтингу завдяки високим показникам власних надходжень на одного мешканця – 3309,6 грн, видаткам розвитку – 3149,9 на одного мешканця і з найменшою часткою видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків – 30,3 %.

У Львівської громади, яка на другому місці, традиційно високий індекс податкоспроможності за доходами, низька частка видатків на апарат управління 5,8% та частка видатків заробітної плати у загальному обсязі видатків – 38,3%.

«Зимноводівська ТГ, яка майже увесь 2024 рік випереджала за окремими бюджетними показниками, має низьку динаміку доходів загального фонду до аналогічного періоду 2024 року. Також і Сокільницька громада знизила частку місцевих податків і платежів у доходах загального фонду, поруч з цим наростила видатки на одного мешканця – до 6779,7 грн, видатки розвитку на одного мешканця – 1999 грн. У Тростянецькій громаді добре працюють над залученням місцевих податків і зборів (52% у доходах загального фонду) і поступаються за цим показником лише Поморянській (59,3%)», – зауважили фінансисти ЛОВА.

У департаменті додали, що ключем до успіху окремих громад у першому кварталі 2025 року є грамотне управління фінансами, залучення додаткових надходжень, активна робота з інвесторами та раціональний розподіл видатків.

Останні місця в рейтингу посіли Стрілківська, Старосамбірська та Боринська громади.

Нагадаємо, у 2024 році лідером рейтингу за бюджетними показниками була Зимноводівська громада, у 2023 році – Новояворівська, у 2022 році – Львівська громада.