Водолази дві години шукали тіло хлопчика

У селі Тростянець Коломийського району трагічно загинув 10-річний хлопчик. Дитина втопилася у водоймі. Його тіло знайшли водолази ДСНС. Про це ввечері 3 травня повідомили у ДСНС України.

«Виклик до Служби порятунку надійшов о 18:26 від працівників поліції про те, що в місцевому ставку села Тростянець Заболотівської територіальної громади, ймовірно, втопилася дитина 2014 року народження. Для пошуково-рятувальних робіт направили водолазів, а також місцеву пожежну команду селища Заболотів та мобільно-оперативну групу Коломийського районного управління», – додали у ДСНС Івано-Франківщини.

Тіло дитини знайшли через дві години.

Рятувальники ще раз нагадують батькам не залишати дітей без нагляду поблизу водойм і пояснювати їм правила безпечної поведінки на воді.