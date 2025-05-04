Мухамед Муїззу провів рекордну пресконференцію 3 травня 2025 року

Президент Мальдівських островів Мохамед Муїззу провів пресконференцію з нагоди Дня свободи преси, яка тривала майже 15 годин. Таким чином він побив попередній світовий рекорд за тривалістю спілкування з журналістами, який встановив у 2019 році президент України Володимир Зеленський, повідомило у неділю, 4 травня, The Times of India.

Президент Мальдівів розпочав свою пресконференцію о 10:00 ранку у суботу 3 травня. Її тривалість склала 14 годин і 54 хвилини із невеликими перервами на молитви. За даними уряду Мальдівських островів, пресконференція збіглася із всесвітнім Днем свободи преси.

Під час розмови з журналістами Мохамед Муїззу відповідав на запитання ЗМІ, а також на питання громадськості, які передавали журналісти. Загалом на зустрічі були присутні близько 20 журналістів.

Він наголосив на «вирішальній ролі преси в суспільстві та важливості фактичного, збалансованого та неупередженого висвітлення інформації». Крім того, президент відзначив підйом Мальдівів у світовому рейтингу свободи преси з 180-го на 104-те місце.

15-годинна пресконференція президента Мальдівів побила попередній рекорд, встановлений президентом України Володимиром Зеленським. Нагадаємо, 10-11 жовтня 2019 року Зеленський провів пресмарафон за участі близько 300 журналістів, який тривав 14 годин, що стало світовим рекордом.