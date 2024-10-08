Севгіль Мусаєва заявила про економічний тиск на УП

Головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва в інтерв'ю Інституту масової інформації заявила, що Офіс президента тисне на редакцію. Зокрема, представники ОП обдзвонюють рекламодавців і просять не співпрацювати з «Українською правдою». Севгіль Мусаєва також додала, що власнику УП, чеському бізнесмену Томашу Фіалі, пропонували продати медіа.

«Вони [ОП] блокують розміщення реклами різними нашими партнерами та блокують участь представників влади в наших івентах. Тобто ОП обдзвонює потенційних рекламодавців і просить не розміщувати рекламу в "Українській правді" та не приходити на наші заходи», – розповіла Севгіль Мусаєва в інтерв’ю 8 жовтня.

За словами Севгіль Мусаєвої, нещодавно редакція проводила захід, присвячений експорту, і в день події від участі відмовилися четверо людей. Мусаєва називає це економічним тиском.

«Також мені відомо, що власнику "Української правди" надходили пропозиції щодо продажу видання. Він відмовився, і я вважаю це тиском на редакцію», – сказала головна редакторка. Хто саме хотів купити один з найбільш відвідуваних сайтів України, Севгіль Мусаєва не повідомила.

Офіс президента наразі не відреагував на звинувачення журналістки.

Нагадаємо, що 27 серпня, під час форуму «Україна 2024. Незалежність», президент Володимир Зеленський дорікнув журналісту УП Роману Кравцю у темниках. Так Зеленський відреагував на запитання журналіста про ефективність менеджерів президентської команди. У відповідь президент перебив Кравця й заявив, що редакція працює за «методичками».

Додамо, що у травні 2021 року активи «Української правди» перейшли у власність інвестиційних компаній Dragon Capital чеського підприємця Томаша Фіали. Також бізнесмену належить сайт NV та радіо NV. УП працює з квітня 2000 року.