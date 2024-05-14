Михайло Ткач отримав повідомлення з погрозами від людини, яка представилася Олександром Слобоженком

Журналісту-розслідувачу та редакції «Української правди» почали приходити листи з погрозами щодо розслідування «Непридатні». Адресат, який представився Олександром Cлобоженком, з 10 травня намагається змусити відділ розслідувань «укласти мирову» за грошову винагороду, повідомила «Українська правда» у вівторок, 14 травня.

«10 травня в одному з месенджерів керівник відділу розслідувань “УП” Михайло Ткач отримав повідомлення від адресата, який представився Олександром Cлобоженком (героєм нещодавнього розслідування "Непридатні"), з пропозицією "укласти мирову" за грошову винагороду. Текст повідомлення закінчується словами "

Не раджу зволікати з відповіддю. Воювати я теж вмію"», – повідомила редакція.

За даними «УП», вже 11 травня на акаунт Михайла Ткача в monobank безрезультатно намагалися потрапити невідомі особи, а сам журналіст почав отримувати дзвінки з невідомих номерів та повідомлення з кодами авторизації з банків. 13 травня щонайменше 10 співробітників «Української правди» отримали листи з погрозами від адресата з ініціалом «С».

«Я вже писав про це Ткачу, але, мабуть, до нього не дійшло, зроблю спробу донести думку востаннє. Іноді вміння вчасно закрити рота рятує життя. Моя пропозиція закрити питання миром у силі, я чекаю на відповідь. С.», – йдеться в тексті листів.

Журналісти «УП» звернули увагу на те, що розсилку здійснили не тільки на редакційні, але і на особисті електронні адреси журналістів видання. Зазначається, що деякими з них вже давно не користуються.

Текст листа, який отримали співробітники «УП»

«Ми розцінюємо ці дії як спробу впливу та залякування як Михайла Ткача, так і інших співробітників "Української правди". Редакція звертається до правоохоронних органів із заявою про спроби тиску, погрози та перешкоджання журналістській діяльності і просить встановити особу відправника цих листів», – повідомила «Українська правда».

Згодом у прес-службі Офісу Генпрокурора повідомили, що правоохоронці розпочали розслідування за фактом погроз журналістам. Досудове розслідування проводиться за ч. 2 ст. 171 ККУ (вплив на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків) та ч. 1 ст. 345-1 ККУ (погроза вбивством, насильством щодо журналіста).

Що відомо про Олександра Слобоженка

25-річний бізнесмен, блогер та мільйонер Олександр Слобоженко заробляє в інтернеті на рекламі, трафіку та арбітражі. Крім того, мільйонер відомий скандалом щодо влаштування вуличних перегонів у Києві під час повномасштабного вторгення. Журналісти зазначають, що інколи перегонники спричиняли ДТП на дорогах.

Нагадаємо, 16 квітня 2024 року Михайло Ткач повідомив, що Слобоженко з компанією друзів виїхав за кордон під час загальної мобілізації, використавши документи про непридатність до військової служби. У країнах Європи вони відпочивають та влаштовують перегони на елітних автомобілях. Разом з Олександром Слобоженком в Альпах відпочивали ще двоє чоловіків, які виїхали з посвідками про непридатність, – це 33-річні Вадим Герасименко та Артур Бершадський. Крім того, спільно з компанією відпочивав 31-річний Роман Дзюбенко, який виїхав як волонтер за допомогою системи «Шлях» та їздить на помаранчевому Lamborghini Huracan.