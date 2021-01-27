Турецькі безпілотники Bayraktar масово використовував Азербайджан під час збройного конфлікту в Нагірному Карабасі

Військово-морські сили України отримають у 2021 році турецькі ударні безпілотники Bayraktar ТВ2 із покращеними характеристиками. Про це заявив контр-адмірал Олексій Неїжпапа після зустрічі в Одесі із представниками турецької компанії Baykar Makina.

«Цього року ВМС України отримають комплекс безпілотних апаратів з покращеними характеристиками, які будуть діяти в інтересах Військово-морських Сил, як на суходолі так і на морі», – заявив Неїжпапа.

Водночас командувач ВМС України не уточнив, коли саме передадуть ударні дрони та у якій кількості. Однак, минулої осені Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявляв, що Україна планує закупити ще п’ять Bayraktar у 2021 році. Всього мають намір закупити до півсотні цих безпілотників.

Зазначимо, що Азербайджан масово використовував турецькі ударні безпілотники Bayraktar під час збройного конфлікту із Вірменією у Нагірному Карабасі.

Що відомо про Bayraktar TB2

Може переміщувати на собі керовані протитанкові ракети і авіаційні бомби. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння Rotax 912, корпус виконаний з композитних матеріалів і оснащений системою автоматичного зльоту і посадки.

Цей літальний апарат також побив світовий рекорд серед безпілотних літальних апаратів у класі тактичних середньовисотних БЛА за тривалістю польоту. Так під час тестових польотів у червні та серпні 2014 року на висоті 8 км він був у небі 24 години 34 хвилини.