Суднобудівний завод «Океан», який розташовується у Миколаєві, будуватиме турецькі бойові корвети для Військово-мосрьких сил України. Військові кораблі будуватимуть в рамках угоди, які підписали Україна та Туреччина 14 грудня. Про це у понеділок, 21 грудня, повідомила пресс-служба заводу.

«Суднобудівний завод “Океан” обрано та включено в корветну програму з урахуванням унікальних технічних можливостей підприємства, наявності професійних кадрів та поточної програми модернізації виробничих активів», – йдеться у повідомленні.

Меморандум передбачає укладення контрактів між сторонами та кроки співпраці в рамках корветної програми. Кількість корветів, які планує побудувати цей завод поки невідомо.

Корвет – клас багатоцільових військових кораблів ближньої морської зони, призначених для дозорної і конвойної служби, протичовнової і протиповітряної оборони військово-морських баз. Є одим із з найчисельніших класів сучасних бойових кораблів.