США передали Сухопутним військам України 20 нових автомобілів Humvee (HMMWV), а також ще 84 човни для Військово-морських сил. Про це повідомило посольство США у Twitter у п’ятницю, 15 січня.

«Ніщо не могло зупинити доставку 20 Хамві для Сухопутних військ України та Сил спеціальних операцій, а також 84 човнів для ВМС України в рамках Ініціативи сприяння безпеці України», – йдеться у повідомленні.

За даними «Українського мілітарного порталу», разом з новою партією кількість американських автомобілів в українській армії перевалила за сотню одиниць. Окрім базових моделей були також передані броньовані та санітарні модифікації.

Nothing could stop the delivery of 20 Humvees to @UkrLandForces and Special Operations Forces along with 84 boats for @UA_NAVY as part of the Ukrainian Security Assistance Initiative. #EUCOM #PartnerStrong #USUkrainePartnership pic.twitter.com/1DGMZCS4rR — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 15, 2021

Нагадаємо, 12 грудня Сенат США схвалив проект оборонного бюджету на 2021 фінансовий рік, який стартував 1 жовтня. Його обсяг становить понад 740 млрд доларів. У ньому йдеться, зокрема, про 250 млн доларів військової допомоги Україні і посилення санкцій проти компаній, що беруть участь у будівництві та функціонуванні газопроводів «Північний потік – 2» і «Турецький потік».

15 травня США передали ВСУ обладнання на 25 млн доларів. В Україну доставили пристрої нічного бачення, тепловізори, рації і медичне обладнання, яке буде направлено військовим у зону бойових дій на Донбасі.