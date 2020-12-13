Трамп погрожує ветувати оборонний бюджет із військовою допомогою Україні
Закон про бюджет із санкціями проти російського «Північного потоку-2» раніше схвалив Конгрес США
Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір ветувати законопроект про оборонний бюджет, який нещодавно схвалили обидві палати Конгресу. Про це політик написав у Twitter у неділю, 13 грудня.
«Найбільше від нашого нового оборонного закону виграє Китай! Я накладу вето», – заявив він.
Обидві палати Конгресу США схвалили переважаючою більшістю законопроект про оборонний бюджет нещодавно. У вівторок, 8 грудня, в Палаті представників за нього проголосували 335 конгресменів проти 78. В п’ятницю, 11 грудня, його також підтримав Сенат – за нього проголосували 84 сенатори проти 13.
Зазначимо, що закон на суму понад 740,5 млрд доларів передбачає, між іншим, надання Україні 250 млн доларів військової допомоги. Крім того, у бюджеті також є положення про посилення санкцій проти компаній, причетних до російського газогінних проектів «Північний потік-2» та «Турецький потік».
Дональд Трамп обіцяє накласти вето на оборонний бюджей не вперше. На початку грудня він заявив, що заблокує закон, якщо до нього не включать норми, які б позбавили онлайн-платформи захисту від відповідальності за розміщених там користувацький контент.