Президент США Дональд Трамп заявляє про намір блокування оборонного бюджету не вперше

Президент США Дональд Трамп знову заявив про намір ветувати законопроект про оборонний бюджет, який нещодавно схвалили обидві палати Конгресу. Про це політик написав у Twitter у неділю, 13 грудня.

«Найбільше від нашого нового оборонного закону виграє Китай! Я накладу вето», – заявив він.

Обидві палати Конгресу США схвалили переважаючою більшістю законопроект про оборонний бюджет нещодавно. У вівторок, 8 грудня, в Палаті представників за нього проголосували 335 конгресменів проти 78. В п’ятницю, 11 грудня, його також підтримав Сенат – за нього проголосували 84 сенатори проти 13.

Зазначимо, що закон на суму понад 740,5 млрд доларів передбачає, між іншим, надання Україні 250 млн доларів військової допомоги. Крім того, у бюджеті також є положення про посилення санкцій проти компаній, причетних до російського газогінних проектів «Північний потік-2» та «Турецький потік».

Дональд Трамп обіцяє накласти вето на оборонний бюджей не вперше. На початку грудня він заявив, що заблокує закон, якщо до нього не включать норми, які б позбавили онлайн-платформи захисту від відповідальності за розміщених там користувацький контент.