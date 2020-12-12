В ніч на 12 грудня Верхня палата Конгресу США схвалила проект бюджету країни у 2021 році. Документ передбачає, зокрема, розширення санкцій проти «Північного потоку-2».

Зокрема проект оборонного бюджету склав понад 740 млрд доларів видатків. Більшість з них (635,5 млрд доларів) піде на базові потреби Пентагону.

Так, у законопроект включили розширення санкцій щодо російських газопроводів «Північний потік-2» та «Турецький потік», та введення обмежень щодо Туреччини через закупку російських зенітних ракетних систем С-400.

Також 250 млн доларів виділять на військову допомогу Україні. Цю ж суму США виділяли Україні минулого року, тобто цьогорічні виплати є продовженням асигнувань.

Що таке «Північний потік-2»

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

За оцінкою Bloomberg, учасникам проекту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб.

5 грудня було поновлено прокладання труб газопроводу «Північний потік-2». Роботи триватимуть із 5 по 31 грудня. Здійснюватиме їх спеціалізована баржа «Фортуна» під російським прапором. Труби прокладатимуть лише у водах Німеччини у Балтійському морі.