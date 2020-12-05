З 5 грудня було поновдено прокладання труб російського газопроводу «Північний потік-2». Про це йдеться у повідомленні Федерального морського та гідрографічного агентства Німеччини (BSH).

Роботи триватимуть із 5 по 31 грудня. Здійснюватиме їх спеціалізована баржа «Фортуна» під російським прапором. Труби прокладатимуть лише у водах Німеччини у Балтійському морі.

Раніше достеменно не було відомо, яке судно прокладатиме труби: компанії, які мають необхідні баржі, відмовляються їх надавати Росії через санкції США.

Припускалося, що роботи виконуватиме трубоукладач «Академік Черський», який стояв на рейді у водах Калінінградської області. Про відновлення робіт стало відомо наприкінці листопада.

Проект «Північний потік-2» передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Попередні плани Москви та її німецьких партнерів передбачали, що будівництво завершиться вже в 2019 році. Але роботи були припинені після того, як Конгрес США ухвалив пакет санкцій проти учасників робіт.

США виступають проти проекту, стверджуючи, що він робить Європу надмірно залежною від російського газу і дозволить посилити політичний тиск на Україну, через територію якої газ транспортується до Європи зараз. Таку ж позицію мають Київ і кілька країн ЄС.

Росія, Німеччина, Австрія і кілька інших країн, компанії яких беруть участь у будівництві, наполягають, що йдеться виключно про бізнес-проект.

За оцінкою Bloomberg, учасникам проекту залишилося укласти трохи більш як 100 кілометрів труб.