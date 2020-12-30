Офіційно на озброєння комплекс РК-360 МЦ «Нептун» українська армія взяла у серпні 2020 року

Міністерство оборони України уклало контракт на постачання берегових ракетних комплексів «Нептун» для української армії. Вони мають стати основною зброєю для протидії агресії проти України на морі. Про це повідомила прес-служба Міноборони.

Контракт уклали з «Державним київським конструкторським бюро «Луч», яке й створило комплекси.

Міністр оборони Андрій Таран розповів, що контракт уклали, зокрема, щоби забезпечити КБ «Луч» фінансуванням, необхідним для налагодження серійного виробництва комплексів «Нептун». Він розраховує, що вже у 2021 році ці берегові комплекси отримає українська армія.

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«Цей комплекс стане потужним інструментом стримування збройної агресії противника на морі», – додав міністр.

В «Укроборонпромі» розповіли, що Збройні сили України отримають уніфіковані пускові установки, транспортні та транспортно-заряджаючі машини, а також рухомий командний пункт, де зосереджується вся інформація, необхідна для роботи комплексу. Водночас точну кількість замовлених комплексів не назвали ні там, ні там.

Довідково

РК-360 МЦ «Нептун» – береговий ракетний комплекс, здатний вражати цілі на морі крилатими ракетами.

Київське конструкторське бюро «Луч» з 2014 року почало створювати новий комплекс, здатний вражати кораблі на великій відстані. Крилата ракета «Нептун» здатна вражати ціль на відстані близько 300 кілометрів, вона має дозвукову швидкість (900 км/год), але летить на надмалій висоті – в лічених метрах від поверхні.

«Нептун» призначений для враження кораблів водотоннажністю до 5 тисяч тонн. Після випробувань у червні 2020 року Збройні сили України випробували ракету з бойовим зарядом. Це стало першим випробуванням крилатої ракети з бойовим зарядом в історії незалежної України. Дві ракети вразили цілі у морі, розташовані за 80 кілометрів.

У Генштабі не приховували, що головна мета нового комплексу – протидія російській агресії в Азовському та Чорному морях.