16 червня у швейцарській Женеві відбувся саміт президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним. Зустріч президентів США і Росії, яка відбувалася на території вілли Ла Гранж, що на березі Женевського озера, завершилась через 2,5 години після початку. Хоча попередньо планувалося, що вона може тривати 4-5 годин.

Перша частина саміту президентів за присутності держсекретаря Ентоні Блінкена і глави МЗС РФ Сергія Лаврова та перекладачів тривала близько півтори години. Після цього до лідерів США та Росії приєднались інші високопосадовці й радники, які продовжили переговори у розширеному форматі.

За результатами саміту лідери обох держав провели прес-конференції на яких розповіли, про що йшлося на переговорах. До цього вони зустрічалися у 2011 році на посадах віце-президента та прем'єр-міністра.

ZAXID.NET проаналізував виступи Байдена та Путіна та вибрав найцікавіші тези, що стосувалися України та не тільки її.

Про конфлікт на Донбасі та Мінські угоди

Обидва президенти у своїх виступах заявили, що обговорювали питання конфлікту на Південному Сході України та шляхів до деескалації ситуації, що склалася.

Російський президент заявив, що Росія наполягатиме на подальшій реалізації Україною Мінських угод. І в цьому, на його переконання, з ним погоджується його американський колега.

«Що стосується України, ця тема порушувалася. Не можу сказати, що дуже докладно, але, наскільки я зрозумів президента Байдена, він згоден з тим, що в основі врегулювання (конфлікту) на Південному Сході України повинні лежати Мінські угоди», – заявив Путін.

Тезу російського президента у своєму виступі підтвердив Джо Байден, який наголосив, що США підтримуватимуть надалі суверенітет і територіальну цілісність України

«Я підтвердив непохитну прихильність США підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Ми домовилися займатися дипломатією для виконання мінських угод», – сказав він за підсумками саміту Росія – США.

Зауважимо, що у своїх висловах про Донбас російський президент під час прес-конференції у традиційній для офіційної російської пропаганди продовжував звинувачувати владу України у відмові від виконання взятих на себе раніше зобов’язань в рамках Мінських угод. Путін вважає, що українська сторона повинна внести зміни до Конституції щодо особливого статусу Донбасу.

Про вступ України в НАТО

Наскільки можна зрозуміти з виступів обох президентів, то питання співпраці України та НАТО на саміті майже не обговорювалось. Однак, за словами Володимира Путіна, то ця тема порушувалася «мазком».

«З приводу можливого вступу України в НАТО, ця тема порушувалася «мазком», тут, мабуть, нічого обговорювати...», – сказав Путін відповідаючи на запитання журналістів.

Натомість Джо Байден обмежився лише згадкою про те, що США підтримуватимуть Україну та Білорусь, не конкретизуючи чи наполягатимуть США на взаємодії України та Альянсу.

Про питання кібербезпеки та хакерства

Обидва президенти побіжно порушили питання кібербезпеки, попри те, що за останніми кібератаками на об’єкти критичної інфраструктури в США відверто видніється слід російських хакерів.

Зокрема Володимир Путін взагалі заявив, що хакерські атаки на США надходили з території Штатів, а не Росії. Російський президент заявив, про досягнуту домовленість про початок консультацій щодо цих питань.

«З американських джерел відомо, що найбільша кількість кібератак у світі здійснюється з кіберпростору США… Упродовж 2020 року ми отримали зі США 10 запитів щодо кібератак з кіберпростору Росії, і два таких запити з початку 2021. На всі з них наші колеги отримали відповіді. Тоді як РФ відправила 45 таких запитів у 2020 і 35 у 2021. Жодної відповіді ми досі не отримали. Що стосується кібербезпеки, ми домовилися, що почнемо з цього приводу консультації», – заявив Путін.

Натомість Джо Байден передав Путіну список з 16 значних кібератак, вчинених на американські об'єкти. Ці кібератаки пов'язані з Росією. Байден зазначив, що обговорював з Путіним необхідність усунення кібератак.

«Нам потрібно домовитись, що будуть вжити заходи проти злочинців, які вдаються до таких заходів на їхній (російській – ред.) території… Що було, якби ми атакували в кіберпросторі російські об’єкти? Якби ми втручались у вибори в інших країнах? Це послаблювало б позиції країни, і це послаблює позиції Росії, яка намагається залишити собі статус великої держави. Я сказав, що наші можливості в кібербезпеці дуже значні. І якщо буде потреба, ми реагуватимемо. Путін знає про це. Останнє, що зараз Путін хоче – це холодна війна», – зазначив президент США.

Про Навального та політичну опозицію в Росії та США

Російський президент заявив, що Олексій Навальний, який перебуває в ув'язненні, «сам хотів бути ув'язненим», оскільки порушував закон і не з'являвся до правоохоронців як умовно ув'язнений в той час, як лікувався і Німеччині після отруєння «Новачком».

«Що стосується нашої несистемної опозиції і згаданого громадянина: ця людина знала, що порушує чинний у Росії закон. Свідомо – хочу це підкреслити – ігноруючи вимоги закону, цей громадянин виїхав за кордон на лікування. А коли він виклав свої відеосюжети в інтернеті, до нього виникли питання. Я підозрюю, що коли він приїхав, то свідомо їхав на затримання», – сказав Путін.

Президент Росії також вважає, що опозицію в РФ фінансують Сполучені Штати Америки, оскільки там начебто є закон про допомогу окремим політичним організаціям на території Росії.

Натомість згадуючи про російського опозиціонера президент США попередив Путіна про «спустошливі та руйнівні наслідки» для Росії в разі смерті Навального

«Я сподіваюся, що чітко йому сказав, що наслідки смерті Навального будуть спустошливі та руйнівні для Росії. Все він так розповідає, обґрунтовує ув'язнення, а Навальний тим часом помирає у в'язниці. Я йому сказав, що багато означає, коли країна має таких ув'язнених», – зазначив Байден.

Про торгівлю та санкції

Обидва президенти порушили питання двосторонньої торгівлі. Володимир Путін заявив, що причиною незадовільного стану торгівлі між обома країнами є діє передусім США, які ввели обмеження зі свого боку. Як наслідок, переконаний російський президент, США таким чином намагалися «стримувати Росію».

«Це залежить від американського боку – ми ж не вводимо ніяких обмежень. Вважаємо, що після цього США втратили не менше, ні РФ. Це вплинуло на нас певним чином – тут США виконали свою задачу щодо стримування – але нічого критичного. У нас торгівельний обіг зі США – здається, 28 млрд доларів. І в першому кварталі зріс. Сподіваємось, така тенденція збережеться», – сказав Путін.

Водночас американський президент заявив, що до торгівлі з Росією не виникатиме жодних питань тоді, коли сама РФ не порушуватиме норми міжнародного права.

«США не проти торгувати з Росією. У мене немає жодних проблем у питанні торгівлі з Росією, якщо тільки не йдеться про порушення міжнародного права», – сказав Байден.

Він зазначив, що економіка РФ у кризі, і її треба розвивати, тож війна зі США, — точно не те, що потрібно Росії. Проте це не означає, що Путін перестане брязкати зброєю, не перестане казати про оточення ворогами й те, що США хочуть її захопити.

Про атмосферу та підсумки саміту

Обидва президенти досить позитивно відгукнулися про результати переговорів. Зокрема, російський президент заперечив присутність «ворожості» чи «жорсткості в розмові» на зустрічі з американським колегою.

«Наша зустріч відбулася у принциповому ключі, у нас щодо багатьох позицій розбіжні оцінки, але, на мій погляд, з обох боків було продемонстровано бажання зрозуміти один одного і шукали шляхи для зближення позицій. Розмова була цілком конструктивна», – охарактеризував Путін свою зустріч з Байденом.

Сам Джо Байден з Росією можна мати справи настільки, наскільки вона дотримується міжнародних норм.

«Ми не обговорили все, що хотіли, але є реальна перспектива, що ми можемо конструктивно налагоджувати відносини без поступок з нашого боку. Я йому представив свою позицію, чого ми можемо досягнути разом. І що буде, якщо наш суверенітет буде порушено», – зазначив президент США.