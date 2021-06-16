Президент США Джо Байден і глава Росії Володимир Путін на саміті в Женеві

Під час саміту президентів США та Росії у Женеві 16 червня Джо Байден та Володимир Путін домовилися про повернення послів у Вашингтон та Москву.

«Що стосується повернення послів в місця своєї роботи: в Москву, відповідно американського посла, у Вашингтон – російського, то ми домовилися, що це питання вирішене. Вони повертаються до місця постійної служби», – зауважив Путін.

Наразі невідомо, коли саме це станеться. Путін додав, що це питання технічного характеру.

Зазначимо, що у березні апарат директора Національної розвідки США опублікував розсекречений звіт про іноземне втручання у вибори 2020 року, яке вказує на те, що президент Росії керував радикальними зусиллями, спрямованими на очорнення кандидатури Байдена. Росія традиційно все заперечує.

15 квітня Сполучені Штати Америки ввели проти Росії найпотужніші санкції за сім років. За рішенням Мінфіну США, фінустановам країни з 14 червня заборонено брати участь у первинному ринку рублевих і не рублевих облігацій, випущених Центральним Банком РФ, Фондом національного добробуту або Міністерством фінансів РФ, видавати їм позики в рублях або іншій валюті (в перспективі санкції можуть бути розширені на суверенний борг Росії).

Наступного дня Москва відповіла Вашингтону на введені раніше обмеження - внесла до списку санкцій вісьмох високопоставлених американських чиновників. Серед них колишній помічник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон, генеральний прокурор США Меррік Гарланд та директор ФБР Крістофер Рей.

21 квітня Росія оголосила персонами нон грата 10 співробітників посольства США в Москві, а наступного дня американський посол Джон Салліван виїхав з Росії.