Джозеф Байден затвердив нові санкції проти Росії

Президент США Джо Байден затвердив нові американські санкції проти Росії за втручання у вибори, кібератаки, репресії в Криму, корупцію та за вплив на інші країни, повідомила прес-служба Білого дому в четвер, 15 квітня.

Нові санкції передбачають висилку 10 осіб з російської дипломатичної місії у Вашингтоні. До їхнього складу, як заявляє Білий дім, входять представники російських спецслужб.

Крім того, до санкційного списку США додали 32 фізичних осіб та організацій. У цьому списку, зокрема, опинилися кілька чиновників окупаційної влади Криму:

Лариса Кулініч (так звана міністерка майнових і земельних відносин Криму);

Павло Каранда (так званий міністр внутрішніх справ Криму);

Леонід Михайлюк (так званий начальник ФСБ в Криму);

Володимир Терентьєв (так званий голова слідчого комітету Криму).

Також у санкційний список потрапили шість технологічних компаній:

Технополіс «ЕРА»;

АТ «Пасит»;

Федеральна державна автономна наукова установа «Науково-дослідний інститут спеціалізованих обчислювальних пристроїв і автоматики безпеки»;

ТОВ «Необіт»;

АТ «Передові системні технології»;

АТ «Позитив Текнолоджіз».

Також до списку санкцій потрапив перший заступник керівника адміністрації президента Росії Олексій Громов, який, за оцінкою Вашингтона, курирував діяльність прокремлівських ЗМІ, спрямовану на створення внутрішньополітичної напруженості в США «шляхом дискредитації виборчого процесу в США в 2020 році».

Крім того, відтепер фінансові установи США не зможуть брати участь на ринку рублевих облігацій, які Центральний банк Росії та міністерство фінансів випустять після 14 червня 2021 року. Тобто американські інвестори більше не зможуть купити російські держоблігації.

Таким чином США можуть впливати на внутрішній борг Росії, у випадку необхідності.