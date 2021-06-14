Росія і США збільшили кількість розгорнутої ядерної зброї
Країни демонстративно скоротили запаси старої ядерної зброї, але суттєво наростили кількість нових зразків
Оціночна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825. Близько 2000 з них належать США та РФ і перебувають в стані підвищеної боєготовності. Про це йдеться у доповіді Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
«У 2020 році США і Росія скорочували свої загальні запаси ядерної зброї за рахунок демонтажу списаних боєголовок. Але на початку 2021 року в обох було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше. Росія також збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному за рахунок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах», – йдеться у доповіді.
При цьому наголошується, що розгорнуті стратегічні ядерні сили обох країн залишалися в межах Договору про стратегічні наступальні озброєння 2010 року, хоча договір не обмежує загальні запаси ядерних боєголовок.
Відзначається, що Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї. Обидві держави мають великі і дорогі програми по заміні і модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і авіаційних систем доставки і виробничі потужності.
Решта сім ядерних держав – Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея – також або розробляють, або розміщують нові системи озброєння, або оголосили про свій намір зробити це.
Загалом у 2021 році дев'ять ядерних держав дещо скоротили кількість ядерної зброї (з 13 400 одиниць ядерної зброї у 2020 році до 13 080 одиниць), проте кількість розгорнутих ядерних боєприпасів збільшилася на 105 одиниць.