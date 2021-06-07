Перший президент України Леонід Кравчук розповів, що контроль над ядерним арсеналом, який залишився в Україні після розпаду СРСР, був у Москви, а не у Києва. Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Яніні Соколовій.

Пояснюючи причини денуклеаризації країни за Будапештським меморандумом, Кравчук заявив, що після розпаду СРСР контроль над ядерним арсеналом належав Москві, а не Києву. Кравчук зазначив, що на момент підписання меморандуму, в Україні було 1270 ядерних боєголовок, а утримання в боєготовності 175 ракетних шахт «коштувало було б нам 300 млрд доларів».

«У мене не було "чорної валізки": вона була в Москві. Я міг тільки по телефону говорити з командувачем ракетної армії (в Москві, - ред.), а він міг виконувати або не виконувати мої прохання, не кажучи вже про доручення: це нереально було. В України не було можливостей контролювати і замінити ядерну зброю», – розповів Кравчук.

Водночас, перший президент не вірить, що Росія може застосувати ядерну зброю проти України: «Уявіть, Росія вирішила вдарити по Харкову. Наслідки будуть на великій частині і самої Росії».

Нагадаємо, що ядерні боєприпаси та засоби їх доставки, Україна успадкувала після розпаду СРСР. Станом на 1991 рік, Україна мала третій за розміром ядерний арсенал світу. Україна втратила ядерний статус 2 червня 1996 року. Це другий випадок в історії після ПАР, яка відмовилася від ядерної зброї через значні соціальні зміни пов'язані з демонтажем системи Апартеїду.

Всі тактичні ядерні боєприпаси були оперативно переміщені на російські заводи для знищення ще в першій половині 1992 року, і останній ешелон прибув до Росії на початку травня, на 25 днів раніше запланованої дати. Після цього до Росії мала бути переміщена і стратегічна зброя через приєднання України до радянсько-американського Договору про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь.