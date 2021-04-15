В Україні на порядок денний вийде питання відновлення ядерного статусу, якщо Захід звоілкатиме з наданням Україні сучасного озброєння і прийомом у НАТО. Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник, повідомляє «Європейська правда».

Описуючи ситуацію в Україні, Мельник назвав її катастрофічною.

«За нашими даними, майже 90 тисяч військових, а також їхні збройні системи були стягнені до кордону та у район окупованого Криму і Донбасу. Це розгортання – не просто гра м’язами… Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни», – заявив дипломат.

Він підкреслив, аби захистити себе, Україна потребує не тільки солідарності Заходу, але й найсучасніших систем озброєнь.

«Нам потрібні не лише гарні слова. Нам потрібна військова підтримка… Нам потрібні найсучасніші системи озброєння, щоб зміцнити нашу обороноздатність», – заявив український дипломат.

За його словами, без підтримки і санкцій, які були введені після анексії Криму та під час війни на Донбасі, Україна, мабуть, не вижила б за останні сім років, але цього все ще недостатньо.

«Зараз нам також потрібні серйозні кроки. Німеччина є четвертим за величиною експортером зброї у світі, і я вважаю, що Федеративна республіка також могла б відмовитися від цієї моралізаторської політики», – сказав посол.

Мельник також наполіг, що Україна повинна негайно стати членом НАТО, щоб захиститись від російської агресії. В іншому разі Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.

«Ми повинні зробити все можливе для того, щоб завтра чи післязавтра Путін нас не загарбав. Єдиною можливістю для цього є те, щоб Україна нарешті стала членом НАТО. Якби Україна була членом НАТО в 2014 році,.. до анексії і цієї жахливої війни на Сході ніколи не дійшло б», – сказав він.

«В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус. Як інакше ми можемо гарантувати нашу оборону?», – резюмував дипломат.

Цікаво, що ще на початку лютого Зеленський відкинув ймовірність повернення ядерного статусу Україні. Президент заявив, що вважає відмову колишньої влади України від ядерної зброї «зрадою та великою помилкою», але не вважає правильною ідею повернення ядерного статусу.