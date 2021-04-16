Російська Федерація є одним з основних джерел загроз для США і всього світу. Про це свідчить відкрита частина «Щорічного звіту про оцінки загроз національній безпеці США».

Звіт чітко виокремлює Росію як одне з головних джерел, що несуть загрозу як регіональній, так і глобальній безпеці.

Згідно з оцінками американських спецслужб, Москва продовжуватиме використовувати широкий набір інструментів для просування власних інтересів у світі. Зокрема, це кампанії впливу, розвідувальні й контррозвідувальні заходи, військова допомога та спільні військові навчання, залучення найманців, вбивства та продаж зброї, кібератаки, використання космічних програм тощо.

«Росія намагатиметься розширювати свій глобальний військовий, розвідувальний, безпековий, комерційний та енергетичний вплив і будувати партнерські відносини з союзниками та противниками США, зокрема розширюватиме стратегічне співробітництво з Китаєм», – йдеться у повідомленні.

Окремо зазначається, що Росія зберігає значний влив у країнах, які входили до колишнього Радянського Союзу. Це дає підстави прогнозувати зростання ролі РФ на Кавказі, інтервенцію у Білорусь (у разі потреби), продовження дестабілізації ситуації в Україні на тлі малоефективних переговорів із врегулювання.

Національна розвідка США визнає: Росія становить одну з найсерйозніших розвідувальних загроз для Сполучених Штатів, використовуючи свої спецслужби та інструменти для роз’єднання західноєвропейського союзу, а також збереження свого впливу на пострадянському просторі та посилення своєї влади в усьому світі.

Ураховуючи військову позицію та поведінку Москви, як-от військову модернізацію, використання військової сили та інтеграцію інформаційної війни, Кремль продовжуватиме кидати нові виклики інтересам США та їхніх союзників, констатують американські спецслужби.