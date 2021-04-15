Президент США заявив про «незвичайну і екстраординарну» загрозу, яка надходить від Росії

Президент США Джо Байден видав указ, що оголошує надзвичайну ситуацію у країні у зв'язку з діяльністю Росії. Про це йдеться в листі президента Конгресу, опублікованому Білим домом.

Президент США заявив, що деякі дії Росії є «незвичайну і екстраординарну» загрозу національній безпеці країни.

«Я видав указ про національну надзвичайну ситуацію у зв'язку з нетиповою і надзвичайною загрозою національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США, яку становлять певні шкідливі зовнішні дії уряду Російської Федерації», – йдеться в повідомленні.

Байден уточнив, що указ підписано відповідно до Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження. До цієї заяви додано повідомлення про введення нового пакета санкцій проти Росії.

Як приклад дій Росії Байден вказав на спроби РФ вплинути на вибори у США та їхніх союзників, зловмисну кіберактивність проти США і їхніх союзників, заохочення і використання транснаціональної корупції для впливу на іноземні уряди, підрив безпеки у країнах та регіонах, важливих для безпеки США, і порушення усталених принципів міжнародного права, зокрема поваги до територіальної цілісності держав.

Як інформував ZAXID.NET, Байден 13 квітня провів телефонну розмову з Путіним. Двоє президентів обговорили низку питань, серед яких загострення ситуації на сході України. Прес-служба Білого дому повідомляла, що Байден згадав про «незмінну підтримку Сполученими Штатами суверенітету і територіальної цілісності України». Президент США запропонував Путіну «провести протягом найближчих місяців зустріч на вищому рівні у третій країні для обговорення всього спектру питань, які стоять перед Сполученими Штатами та Росією».

Однак, вже сьогодні, 15 квітня Байден підписав указ про введення нового пакета санкцій проти Росії. Обмеження застосують стосовно 32 юридичних і фізичних осіб, які «за вказівкою уряду РФ реалізували спроби вплинути на президентські вибори у США 2020 року, а також інші акти дезінформації і втручання».

Окрім того, міністерство фінансів США видало директиву, яка забороняє американським фінансовим інститутам безпосередньо купувати боргові зобов'язання, випущені Центробанком, Фондом національного добробуту РФ або міністерством фінансів після 14 червня 2021 року. Також США вислали із країни 10 співробітників російського посольства у Вашингтоні. На тлі інформації про нові санкції з боку США обвалився біржовий курс російського рубля щодо долара.

У Кремлі, коментуючи можливість нових санкцій із боку США говорили, що вони не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена.