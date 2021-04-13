Президент Сполучених Штатів Джо Байден під час телефонної розмови Володимиром Путіним запропонував російському президентові зустрітися в найближчі місяці в «третій країні», щоб обговорити повний спектр питань у взаєминах двох держав. Про це повідомила прес-служба Білого дому у вівторок, 13 квітня.

Під час розмови Байден «чітко заявив, що США будуть тверді у захисті своїх національних інтересів, в тому числі в питаннях хакерських атак і втручання у вибори».

Крім цього, Байден запевнив Путіна, що США підтримують територіальну цілісність України.

«Президент висловив нашу стурбованість з приводу раптового нарощування російських військових в окупованому Криму та на кордонах України та закликав Росію до деескалації напруженості. Президент Байден підтвердив свою мету побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією, що відповідають інтересам США, та запропонував зустріч на найвищому рівні у третій країні найближчими місяцями для обговорення всього кола питань, що стоять перед США та Росією», - йдеться у повідомленні.

При цьому Байден та Путін обговорили низку регіональних та глобальних питань, зокрема співробітництво щодо питань з контролю над озброєннями та питань безпеки у межах продовження дії договору СНО-3.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.