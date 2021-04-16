Командувач американських військ у Європі генерал Тод Волтерс вважає ймовірність вторгення РФ до України цілком реальною, але переконаний, що ЗСУ могли б відбити напад Росії принаймні з часом. Про це повідомила агенція Reuters.

Під час слухань у Сенаті США щодо оборонного бюджету, сенатори поспілкувались із командувачами американських військ у Європі на тему фінансування війська на наступний рік.

Серед іншого, американських законодавців цікавило, наскільки реальною є загроза російського вторгнення в Україну і чи готові українські війська дати відсіч росіянам.

Сенатор Ангус Кінг, запитав у командувача американських військ у Європі Тода Волтерса, чи справді вторгнення у східну Україну вже не зупинити і чи українці мають достатньо сил, щоб зупинити спробу такої агресії.

Волтерс відповів: «Нас це дуже хвилює. І в Україні, і їхні партнери у регіоні, роблять все, що вони можуть, аби посилити свої позиції. Якщо вторгнення відбудеться, вони зараз у найкращій своїй позиції. І йдеться не лише про їхні війська, а й війська їхніх партнерів у регіоні».

На уточнююче питання про рівень ймовірності вторгнення, Волтерс відповів: «Між низьким і середнім».

На прохання іншого законодавця пояснити, чи зміниться цей ризик після кількох тижнів, Волтерс не дав прямої відповіді. Однак, за оцінкою Волтерса, якщо поточна траєкторія збережеться, ризик вторгнення може знизитися.

На запитання Кінга, чи могли б, на думку генерала, українці відбити вторгнення росіян, якщо воно почнеться наступного тижня, Волтерс відповів, що «з часом, точно змогли б».

Сенатор Кінг сказав, що йому дії Росії нагадують 1939 рік, коли німці казали, що вони звільняють німецькомовних громадян. Але Волтерс запевнив, що українці віддані своїй державі і не сприймають від Росії «визволення» російськомовних людей на своїй території.

Сенаторка Джин Шагін запитала, чи готується Росія до атаки. Волтерс відповів, що дії Росії поділили на чотири категорії, але «про це краще говорити на закритому слуханні».

«Що я можу сказати публічно – це те, що має місце суттєве накопичення російських військових сухопутних, повітряних та морських сил, і їхні масштаби, розміри викликають надзвичайне хвилювання. Вони віддзеркалюють масштаби, розміри військ, які застосовувались у 2014 році», – заявив Волтерс.

Напередодні директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення.

Він зазначив, що маневри росіян поблизу України все ж можуть бути спрямовані водночас на спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам.

Але Бернз наголосив, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках, − ред.), не варто «недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу».