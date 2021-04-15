Директор ЦРУ Вільям Бернз заявив, що нарощення російських військ в окупованому Криму і на кордонах України можуть призвести до нового військового вторгнення. Про це повідомляє «Голос Америки».

«Думаю, очевидно, російське стягування сил у Криму та уздовж кордону Донбасу становлять серйозне занепокоєння.Накопичування сил досягло моменту, коли воно, серед іншого, може стати основою для окремих військових вторгнень», – сказав директор ЦРУ.

Він зазначив, що маневри росіян поблизу України все ж можуть бути спрямовані водночас на спроби залякати українську владу й відправити сигнал Сполученим Штатам.

Але Бернз наголосив, що з його досвіду (зокрема, він був послом США в Росії у 2005-2008 роках, − ред.), не варто «недооцінювати те, як президент Путін і російська влада можуть використовувати свою силу».

Директор Розвідувального управління Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, генерал-лейтенант Скотт Беррієр озвучив схожі побоювання, додавши, що Росія знаходиться у положенні, коли вона має кілька варіантів дій, зокрема, може здійснити «точкову атаку» (limited objective attack, – англ.) у будь-який момент.

Більше деталей представники розвідувальних управлінь пообіцяли надати сенаторам на закритому для громадськості слуханні, що відбулось після відкритого засідання.