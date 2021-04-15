Адміністрація президента США Джо Байдена має намір запровадити 15 квітня нові санкції проти Кремля, повідомляють Reuters та інші американські засоби інформації з посиланням на джерела в Білому домі.

Санкції введуть у відповідь на порушення кібербезпеки, що стосується програмного забезпечення SolarWinds Corp, яке, за твердженням уряду США, було організоване Росією. Порушення дало хакерам доступ до тисяч компаній та державних установ у США.

Президент США Джо Байден підготував указ, згідно з яким американським банкам буде заборонена купівля російських державних облігацій у Банку Росії, міністерства фінансів країни і Фонду добробуту Росії.

За даними джерел, під санкції потраплять 30 організацій, а 10 російських чиновників зобов’яжуть покинути США. Зокрема, провину за «операцію Solar Winds» буде покладено на службу зовнішньої розвідки Росії.

Передбачається висилка зі США 10 російських дипломатів, частина з яких причетна до виплати винагород за вбивство американських військовослужбовців в Афганістані.

Також санкції будуть запроваджені у відповідь на втручання Росії в американські вибори і анексію Росією Криму. Але подробиці цього пакету обмежень поки не розголошуються.

Про Крим, вибори в США і Solar Winds

У грудні 2016 року ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу. Раніше повідомлялося, що Обама пообіцяв вжити заходів щодо Росії за кібератаки. Також представники розвідки США заявили, що Путін особисто брав участь в прихованій кампанії по втручанню в президентські вибори в Сполучених Штатах.

У березні 2020 року Президент США Дональд Трамп продовжив на рік дію санкцій проти Росії через кібератаки проти Сполучених Штатів.

Наприкінці лютого Microsoft звинуватила російську службу зовнішньої розвідки в кібератаці через програмне забезпечення компанії SolarWinds та Microsoft. Ця кібератака тривала з весни 2020 року і її реальні масштаби досі невідомі. Вважається, що у США внаслідок неї постраждали близько 100 організацій та 9 федеральних агентств.

Окрім того, США продовжують наголошувати на підтримці територіальної цілісності України. Вашингтон категорично засуджує усі спроби РФ до ескалації на Донбасі.