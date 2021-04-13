Через стягування російських військ до кордонів України відбудеться засідання комісії Україна-НАТО, на якомупланують обговорити запровадження нових санкцій проти РФ. Про це розповів заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі «Україна 24».

«Ми очікуємо від наших трансатлантичних партнерів відповіді, які кроки можуть бути здійснені у випадку, якщо Росія не дослухається до політичних закликів припинити загострення. Які санкції готові будуть наші партнери запровадити», – заявив заступник міністра.

Засідання ініціювала Україна в рамках статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості президента Зеленського та генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга від 6 квітня, підкреслили у відомстві.

Окрім того, глава МЗС України та члени НАТО обговорять загострення Російською Федерацією безпекової ситуації вздовж українсько-російського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету та територіальної цілісності України.

У рамках візиту також відбудеться зустріч Дмитра Кулеби з Єнсом Столтенбергом.