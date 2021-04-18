Німецькі журналісти нарахували в новому таборі росіян приблизно тисячу одиниць військової техніки

Німецький журнал Der Spiegel опублікував супутникові знімки нового великого військового табору, який російські окупанти розгорнули на сході Криму. Розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT) припускають, що це не єдиний табір на окупованому півострові.

За даними німецьких журналістів, новий табір росіян розташований за 30 км від села Марфівка, що неподалік від Керчі. Згідно із супутниковими знімками, до 15 березня територія була порожньою, однак після 2 квітня там появилася техніка та будови.

фото Der Spiegel

Відповідно до знімків за 13 квітня, табір огородили та розмістили там приблизно тисячу одиниць війської техніки. Журналісти зазначають, що крім головного табору, на захід був побудований і менший табір.

Розслідувачі проекту CIT припускають, що німецькі журналісти показали табір, де дислокуються частини 58-ї армії – про їхнє перекидання до окупованого Криму з Північного Кавказу раніше повідомляв Південний військовий округ РФ.

Крім того, на знімках табору не видно важку техніку, наприклад, танків та самохідних артилерійських установок «Мста-С», які також перекидалися в Крим в складі частин 58-ї армії. Розслідувачі припускають, що це не єдиний табір частин цієї армії.

Також не було жодних офіційних коментарів з приводу присутності в Криму 76-ї десантно-штурмової дивізії із Пскова, ешелони якої розвантажувалися в Сімферополі, а не поблизу Керчі. Як нагадує СІТ, один з них був помічений ближче до адмінкордону з Херсонською областю.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в ​парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, CIT виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.