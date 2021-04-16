Росія перекинула в окупований Крим військові угруповання з Північного Кавказу. Про це 16 квітня повідомив проект «Крим.Реалії».

Зокрема, в окупований Крим перекинули з'єднання 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ.

За офіційними даними, війська перекинули для проведення навчань, щоб перевірити на полігоні практичні навички операторів протитанкових керованих комплексів «Фагот» і «Хризантема».

Спеціально для цього там побудували полігон для танків, бойових машин піхоти, бронетранспортерів, стрілецькі поля для артилерійських знарядь і самохідних артустановок, систем залпового вогню і стрілецького озброєння.

Незважаючи на офіційне пояснення про «навчання», журналісти-розслідувачі вже давно з'ясували, що до кордонів стягується військова техніка навіть з тих військових округів, які не межують з Україною, а частина із заявленої техніки не відповідає заявленій для навчань.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.