Канцлерка Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Емануель Макрон та президент України Володимир Зеленський закликали Росії відвести війська від українського кордону. Про це йшлося під час обговорення лідерами трьох держав ситуації, що склалася на Донбасі.

«Відеоконференція була частиною робочого візиту президента України до Парижу. Канцлерка, президент Макрон та президент Зеленський обговорили, зокрема, ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України. Вони поділились занепокоєнням через зростання кількості російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму. Вони закликали відвести ці військові підкріплення, заради деескалації ситуації», – йдеться у повідомленні прес-служби німецького уряду.

Окрім того, Меркель та Макрон вкотре наголосили, що підтримують суверенітет та територіальну цілісність України.

Вони також наголосили на необхідності повного впровадження Мінських домовленостей з обох сторін та заявили, продовжать роботу у Нормандському форматі, пише «Укрінформ».

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський провів зустріч з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель щодо ескалації, викликаної зосередженням російських військ на кордоні з Україною.