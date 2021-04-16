Головною темою розмови Зеленського з Макроном та Меркель була безпекова ситуація на Сході

Президент України Володимир Зеленський анонсував зустріч радників лідерів держав «нормандського формату» 19 квітня. Про це він заявив після переговорів з президентом Франції Емманюелем Макроном та канцлеркою ФРН Ангелою Меркель, пише Інтерфакс-Україна.

«19 квітня цього року відбудеться засідання радників. Перш за все, будуть обговорюватися «кластери» (план реалізації Дорожньої карти Мінських домовленостей - Ред.), – це те, про що ми говорили, «кластери» запропонували французька та німецька сторони. З доповненнями України, зараз вони розглядаються Росією», – заявив український президент.

Він додав, що 19 квітня радники узгоджуватимуть пропозиції та зауваження кожної зі сторін до цих «кластерів».

Головною темою розмови з Макроном та Меркель, за словами Зеленського, була безпекова ситуація на Сході.

Крім того, президент розповів, що кожній країні-члену ЄС Україна запропонувала підписати «декларацію», яка проголошує перспективу членства України у ЄС.

«Скажу вам відверто, що кілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які знайомляться зараз з цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський 16 квітня відправився з офіційним візитом до Франції. Там у нього запланована зустріч із президентом Франції Емманюелем Макроном. Вона відбудеться в Єлисейському палаці. Також під час візиту український лідер очікував на зустріч з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.

За даними офісу французького президента, лідери трьох країн обговорять ситуацію на Донбасі та стягування російських військ до українського кордону.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.