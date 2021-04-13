Володимир Зеленський та Еммануель Макрон обговорять ситуацію на східному кордоні України

Президент Франції Еммануель Макрон 16 квітня зустрінеться за робочим обідом із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє французьке видання Le Figaro з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Лідери держав зустрінуться в резиденції президента Французької республіки в Парижі, щоб обговорити зростання напруженості в Україні на тлі нарощування Росією військових сил на кордоні.

Інформацію про зустріч французького та українського президентів підтвердили в Офісі президента України.

«Справді президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емануель Макрон зустрінуться у п’ятницю в Парижі. Президенти сфокусуються на ситуації на Донбасі та щодо скупчення російських військ на кордонах України», – цитує неназване джерело в ОП «Українська правда».

Зазначимо, що зустріч відбудеться через 2 тижні після того, як 31 березня через відеозв'язок відбулася розмова про Україну без, власне, України. Тоді канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон обговорили ситуацію на Донбасі з президентом РФ Володимиром Путіним, хоча таку зустріч раніше ініціювала українська сторона. Водночас деякі експерти критикували Францію та Німеччину за те, що розмова про Україну відбулася без участі самої України.

Минулого тижня посол Франції в Україні Етьєн де Понсен заявив, що двома найбільшими темами президентського порядку денного буде нарощування військової присутності РФ та статус українських реформ, зокрема, створення незалежної та надійної судової влади.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною: що відомо

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповіді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

Дослідницька група Conflict Intelligence Team (CIT) опублікувала докази перекидання російських військ до кордону з Україною. За останніми даними, (CIT) виявила неподалік від кордону з Харківською та Луганською областями у Воронезькій області польовий табір російських військ.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела кілька консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.