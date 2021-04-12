Новий табір російських військових розташований за 250 км від кордону України

Журналісти британського телеканалу Sky News разом із знімальною групою побували під російським Воронежем та зняли сюжет про новий великий військових табір неподалік кордону України

На територію табору журналістам потрапити не вдалося, однак вони побували біля нього. З їх слів, під час зйомки за ними стежили російські військові. Вони уточнили, що табір розбитий в полі на 2 км в довжину та впирається прямо в околиці дач та заміських будинків місцевих мешканців.

Журналісти зафіксували багато військової техніки та живої сили. Безліч вантажівок були з Центрального військового округу Росії. Водночас техніку, вивантажену на залізничній станції «Маслівка», одразу переправляють на розташований поблизу полігон.

Великий табір російських військ під Воронежем: що відомо

Вперше про новий табір російських військових розповіли розслідувачі Conflict Intelligence Team (CIT). Він розташований на півдні від Воронежа – близько 250 км їзди від кордону з Харківською та підконтрольної Луганської областями України.

Там є наметове містечко та навіть польовий шпиталь – намети зі знаком медичної служби – і кухня. Розслідувачі припускають, що це буде одне з місць, куди будуть стягуватися російські війська.

Значна частина техніки, яку фіксують аналітики, належить до Центрального військового округу, який розташований більш ніж за 1000 кім від самого Воронежа.

Скупчення російських військ на кордонах із Україною

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час доповідді в парламенті 30 березня заявив про нарощування Росією військ поблизу українського кордону – вони зосереджені в окупованому Криму, а також у Ростовській, Брянській і Воронезькій області.

1 квітня стало відомо, що Європейське командування збройних сил США привело війська у бойову готовність найвищого рівня після того, як окупанти на Донбасі порушили режим припинення вогню і вбили чотирьох українських військових та почали стягувати війська до кордону з Україною.

Того ж дня ГУР МО відзвітувало, що Росія готує масштабні провокації й може ввести бойовиків вглиб України. Президент Володимир Зеленський заявив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема і за участю російських військ. Він додав, що Україна продовжить вести перемовини для досягнення миру на Донбасі.

На тлі підвищення військової активності Росії Україна провела низку консультацій із державами-партнерами (зокрема, президент США Джо Байден зателефонував Зеленському), а посли країн НАТО провели термінове засідання.