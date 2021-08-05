Катер «Ремзі» вивели зі складу військово-морського флоту Великої Британії

Два протимінних кораблі класу Sandown будуть передані військово-морським силам України. Про це повідомляє прес-служба королівського флоту.

Кораблі «Ремзі» та «Блайт» офіційно виведені зі складу військово-морського флоту Великої Британії.

«Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року у випадку "Ремзі", і 185 тисяч миль за 20 років для "Бліт", підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великобританії або виконуючи обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря», – йдеться в повідомленні.

На заміну цим кораблям прийде ініціатива Project Wilton по впровадженню безпілотних човнів і систем для видобутку корисних копалин.

«"Блайт” і «Ремзі” насолоджуватимуться новим життям у Чорному морі. Після завершення подальших робіт над двома суднами вони будуть передані ВМС України», – сказано у повідомленні.

Кораблі класу Sandown мають водотоннажність 450 тонн. Їх довжина – 52,6 метрів, ширина – 10,5 метрів, осадка – 2,4 метрів. Вони оснащуються дизельною та електричною силовою установкою. Максимальна швидкість – 13 вузлів. Кораблі мають на борту 30-мм бойовий модуль та три кулемета калібром 12,7 мм. Вони також оснащуються автоматизованою системою управління протимінними діями Atlas Elektronik IMCMS.