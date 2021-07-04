В Одесі президент України взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня ВМС

У неділю, 4 липня, в Україні відзначається День Військово-морських сил ЗСУ. З нагоди свята президент України Володимир Зеленський відвідав Одещину, де привітав українських моряків і розповів про плани модернізації Військово-морських сил.

Голова держави зокрема, зазначив, що у часи російської агресії боєздатні ВМС є однією з найголовніших складових обороноздатності і безпеки України, пише Укрінформ.

Пріоритетами Зеленського, як президента, для українських моряків є сучасні кораблі, озброєння та ракетна зброя.

«Ми наполегливо працюємо, аби забезпечити спроможності ВМС, зокрема, - оснастити їх ракетною зброєю як головним фактором стримування на морі, досягти їх повної обізнаності щодо ситуації на морі, зокрема, у підводному просторі», – заявив Зеленський.

За його словами, ВМС ЗСУ є важливим фактором воєнно-політичної реальності в Чорноморському регіоні та утвердження України як незалежної морської держави.

В порту Південний на Чорноморському узбережжі формується інфраструктура для базування патрульних катерів, розгорнуто управління дивізіону кораблів, базуються два катери типу Island.

Також очікується поповнення – щонайменше три катери, які зараз проходять модернізацію у США. «Наступного року американська сторона розпочне передачу Україні швидкісних бойових катерів «Марк-6», – додав він.

За його словами, конкретними заходами наповнюється підписаний у 2020 році Меморандум про співпрацю між Україною та Великобританією. І невдовзі український флот підсилять протимінні кораблі й сучасні ракетні катери.

«Успішним є рух щодо посилення нашої морської авіації. Ми очікуємо отримати незабаром сучасні та ефективні безпілотні літальні апарати «Байрактар». Українські екіпажі для них вже завершують підготовку в Турецькій Республіці», – зазначив глава держави.

Крім того, в Туреччині закладений перший корпус сучасного корвета для ВМС України. Він буде добудований на українській верфі до кінця 2023 року, додав Зеленський.

Також триває активне нарощування бойових спроможностей українського військового флоту завдяки вітчизняним зразкам озброєння та військової техніки.

«Успішно завершено державні випробовування та прийнято на озброєння вітчизняний ракетний комплекс «Нептун», який дає змогу гідно протидіяти російській агресії в акваторії Чорного та Азовського морів», – цитує Зеленського прес-служба голови держави.

Морська піхота у співпраці з міжнародними партнерами продовжує вдосконалювати свій бойовий вишкіл, нарощує інфраструктуру полігонів та пунктів постійної дислокації.

«Сьогодні особовий склад наших Військово-Морських Сил спільно з воїнами країн-партнерів продовжує злагоджено нарощувати морську міць під час міжнародних навчань «Сі Бриз – 2021». Цьогоріч вони є наймасштабнішими за всю історію існування», – зауважив Володимир Зеленський.

Як інформував ZAXID.NET, Україна домовилася з Великою Британією про спільне виробництво військових кораблів.