У Конгресі США обидві партії підтримують Україну в питанні надання додаткової оборонної допомоги, зокрема летальної зброї. Про це в коментарі «Укрінформу» сказав член комітету з питань Збройних сил Палати представників США конгресмен Даг Ламборн.

Конгресмен заявив доповнив, що такої думки в Конгресі дотримуються тому, що це допомагає Україні стримувати поширення російської агресії.

«У Конгресі США існує дуже потужна двопартійна підтримка стосовно допомоги Україні, яка бореться із жахливим викликом російського вторгнення на сході країни та в Криму», – розповів американський законодавець.

Він підкреслив, що допомога Україні оборонного характеру, яка включає летальну зброю, є «найкращим способом, який дає змогу просуватися далі» в стримуванні російської агресії.

«І ми сподіваємося, що це має утримати Росію від дій, як можуть погіршити ситуацію», – додав конгресмен. Ламборн також висловив переконання, що Україна є «важливим союзником у регіоні, і прагнення українців до свободи має бути задоволене».

Раніше POLITICO із посиланням на джерела повідомило про призупинення Білим домом процесу надання військової допомоги на 100 млн доларів. За даними видання у цей пакет входила зокрема летальна зброя.

Її планували надати Києву у відповідь стягнення російських військ на кордон з Україною та в окупований Крим. Допомогу вирішили призупинити, оскільки Росія оголосила про відведення військ.

Інформацію про затримку допомоги Україні у сфері безпеки речниця Білого дому Дженніфер Псакі назвала «нонсенсом». Вона зазначила, що у США підготували резервні фонди на випадок подальшого вторгнення Росії в Україну.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив призупинення військової допомоги Україні, але додав, що йдеться тільки про резервні на 100 млн доларів. З його слів, гроші були виділені на випадок нападу Росії на українську територію, однак їх заморозили після відведення російських військ.