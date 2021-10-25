Схрон облаштували на території роти патрульної служби поліції особливого призначення

Працівники Державного бюро розслідувань виявили незаконний арсенал із боєприпасами, облаштований у селі Тоненьке Донецької області.

«Зловмисники незаконно облаштували схрон на території роти патрульної служби поліції особливого призначення «Кривбас» Нацполіції з Дніпропетровської області», — повідомляє ДБР.

Організатори планували вивезти зброю до іншої області для перепродажу.

Так, було вилучено 89 одиниць гранатометних пострілів різної модифікації, 178 реактивних протитанкових гранат різної модифікації, 336 ручних гранат різних модифікацій, 329 запалів, а також близько 56 тис. набоїв різного калібру, запали для протитанкових мін та димові шашки.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 1 ст. 263 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Наразі встановлюється походження зброї та особи, які облаштували схованку.