На Донбасі виявили схрон зі зброєю, власника затримали
Зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл
У Луганській області Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Зловмисника, який облаштував схрон неподалік лінії розмежування, затримали, повідомляє прес-центру СБУ.
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Прихований арсенал зберігав мешканець Щастинського району. Сховок зі зброєю він обладнав на території власного домоволодіння.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:
- майже 1 кг тротилу;
- 3 детонатори;
- 18 гранат РГД-5 та Ф-1;
- запали до гранат;
- артилерійський снаряд;
- 400 г пороху;
- 2 пістолети систем «ТТ» і «Наган» з набоями;
- 4 сигнальні міни;
- реактивний сигнальний патрон;
- майже 1800 набоїв різних калібрів.
Усе вилучене направили на експертизу.
За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.
У межах провадження за статтею про «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 1 ст. 263), триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.
Як повідомляв ZAXID.NET, у червні СБУ знайшла арсенал зі зброєю на Донеччині. Його заклали бойовики російського терориста Ігоря Гіркіна у 2014 році для диверсій на території України.