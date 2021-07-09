У сховку, зокрема, знайшли майже 1 кг тротилу, артснаряд, 2 пістолети та майже 2 тис. набоїв

У Луганській області Служба безпеки України виявила схованку зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами. Зловмисника, який облаштував схрон неподалік лінії розмежування, затримали, повідомляє прес-центру СБУ.

Прихований арсенал зберігав мешканець Щастинського району. Сховок зі зброєю він обладнав на території власного домоволодіння.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисника, правоохоронці вилучили:

майже 1 кг тротилу;

3 детонатори;

18 гранат РГД-5 та Ф-1;

запали до гранат;

артилерійський снаряд;

400 г пороху;

2 пістолети систем «ТТ» і «Наган» з набоями;

4 сигнальні міни;

реактивний сигнальний патрон;

майже 1800 набоїв різних калібрів.

Усе вилучене направили на експертизу.

За оперативними даними, зловмисник планував реалізувати зброю через особисті зв’язки, у тому числі серед представників кримінальних кіл.

У межах провадження за статтею про «незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами» (ч. 1 ст. 263), триває розслідування. Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.

Як повідомляв ZAXID.NET, у червні СБУ знайшла арсенал зі зброєю на Донеччині. Його заклали бойовики російського терориста Ігоря Гіркіна у 2014 році для диверсій на території України.