Антитерористичні навчання відбулися в районі Операції Об'єднаних сил

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання неподалік лінії зіткнення на Донбасі. Самі тренування пройшли в умовах, наближених до реальних. Про це в понеділок, 31 травня, повідомила прес-служба СБУ.

Заключна фаза тренувань пройшла в прифронтовій Авдіївці на Донеччині. Мета навчань – перевірка та підвищення рівня взаємодії в разі ймовірної диверсійної та терористичної загроз. Зокрема, українські силовики під час тренувань навчалися виявляти та знешкоджувати ймовірних злочинців.

«Учасники зборів відпрацювали алгоритм спільних дій із нейтралізації "диверсантів", які за легендою навчань планували здійснити диверсію на Авдіївському коксохімічному заводі та втекти з міста», – йдеться в повідомленні.

В навчаннях також взяли участь Збройні сили України, Нацгвардія, поліція, ДСНС, прикордонники, а також представники державної і місцевої влади.