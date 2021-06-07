Служба безпеки України вилучила заховану зброю бойовиків

Служба безпеки України знайшла арсенал зі зброєю на Донеччині. Його заклали бойовики російського террориста Ігоря Гіркіна у 2014 році для диверсій на території України.

Схрон зі зброєю, як повідомляє СБУ 7 червня, виявили в покинутому помешканні у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.

Правоохоронці вилучили зі схованки 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ та понад 4 тис. патронів калібру 5,45.

Наразі відкрили справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають.