Залишений бойовиками Гіркіна схрон зі зброєю знайшли біля Слов’янська
Зброю заклали у 2014 році для диверсій на території України
Служба безпеки України вилучила заховану зброю бойовиків
Служба безпеки України знайшла арсенал зі зброєю на Донеччині. Його заклали бойовики російського террориста Ігоря Гіркіна у 2014 році для диверсій на території України.
Схрон зі зброєю, як повідомляє СБУ 7 червня, виявили в покинутому помешканні у селі Стародубівка поблизу Слов’янська.
Правоохоронці вилучили зі схованки 23 гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами, 11 реактивних протитанкових гранат РПГ та понад 4 тис. патронів калібру 5,45.
Наразі відкрили справу за статтею про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Слідчі дії тривають.
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