Оперативники військової контррозвідки Служби безпеки України викрили колишнього бойовика у підрозділі Збройних сил в районі проведення операції Об’єднаних сил, йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що чоловік у 2014 році у складі незаконних збройних формувань так званої «ДНР» зі зброєю в руках перебував на одному з блокпостів у Слов’янську на Донеччині. Він здійснював огляд і перевірку документів громадян і транспортних засобів.

Невдовзі він залишив бойовиків, а згодом, надавши неправдиві дані, через військкомат влаштувався до української армії. Ніс службу в одній з частин у Донецькій області.

Під час обшуку за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили незареєстрований травматичний пістолет та проросійську символіку.

Затриманому повідомлено про підозру у межах провадження за статтею про «створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань» (ч. 2 ст. 260). Триває досудове слідство.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.