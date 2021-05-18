Впродовж минулої доби, 17 травня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню. Один український військовий отримав поранення, повідомили в прес-центрі ООС.

Як розповіли у відомстві, поблизу Новолуганського ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Пісків окупанти два рази здійснили обстріл у бік наших позицій з мінометів 120-го калібру, стрілецької зброї, автоматичних станкових та підствольних гранатометів. Неподалік Зайцевого противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру, а біля Опитного – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

«Внаслідок ворожого снайперського вогню один український військовослужбовець отримав поранення. Воїна оперативно доправлено до лікувального закладу, де йому надається необхідна медична допомога. Стан здоров’я захисника задовільний», – повідомляють у штабі.

У передмісті селища Новотошківське російські найманці відкривали вогонь з підствольних гранатометів та стрілецької зброї. Поблизу Причепилівки ворог застосував гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. У напрямку Авдіївки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

На обстріли противника наші військові відкривали вогонь у відповідь.

Також Українська сторона СЦКК повідомляє про використання окупантами практики ведення провокаційного вогню з житлових кварталів населених пунктів на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, увечері 17 травня, найманцями було здійснено обстріл позицій Збройних Сил України в районі населеного пункту Піски з мінометів калібру 82 та 120 мм безпосередньо з житлових кварталів Донецька. В якості місць вогневих позицій мінометів окупанти обрали майданчики у житловій забудові у безпосередній близькості від Міської клінічної лікарні №21.

«Метою дій проросійських найманців було провокування підрозділів Збройних Сил України на відкриття вогню у відповідь. Традиційно, обстріли з боку окупантів супроводжувалися інтенсивними інформаційними «вкидами». Українська сторона СЦКК зафіксувала дані грубі порушення та поінформувала представників СММ ОБСЄ», – зазначили українські військові.

Станом на 7:00 18 травня порушення режиму припинення вогню не зафіксовано.