Павло Колесник був родом з села Нове Чернігівської області

У четвер, 13 травня, від кулі снайпера на Донбасі загинув сержант Павло Колесник. Про це повідомляє прес-служба 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського, в якій і служив боєць.

«13 травня 2021 року на сході країни під час несення служби на позиції внаслідок снайперського обстрілу отримав кульове поранення не сумісне з життям сержант Колесник Павло Сергійович, старший водій мотопіхотної роти», – йдеться у повідомленні.

Павло був родом з села Нове Чернігівської області. Служив у бригаді з вересня 2019 року.

Командування бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого захисника України.

У Чернігівському обласному військовому комісаріаті повідомили, що Колесник був призваний на військову службу за контрактом. У загиблого залишилася дружина та донька.

Павло Колесник – п’ята бойова втрата ЗСУ від початку травня.

6 травня від обстрілу з РПГ та стрілецької зброї в районі смт Новотроїцьке на Донеччині загинув боєць 93-ї омбр старший солдат Дмитро Товчигречка.

Того ж дня в районі селища Піски на Донеччині загинув боєць 58-ї окремої мотопіхотної бригади Сергій Коробцов.

7 травня в госпіталі у Львові помер Юрій Опришко з 53-ї омбр, який був поранений ще 9 квітня кулею снайпера поблизу села Старогнатівка на Донеччині.

8 травня у Харкові помер старший солдат, військовослужбовець 81-ї окремої аеромобільної бригади Віктор Городніченко, якого 28 квітня в районі селища Зайцеве Донецької області поранив ворожий снайпер.