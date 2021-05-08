У суботу, 8 травня, у військовому шпиталі помер солдат із Полтавщини Віктор Городніченко, який отримав поранення на Донеччині 28 квітня, повідомив обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки.

«Український захисник зазнав кульового поранення 28 квітня поблизу села Зайцеве Бахмутського району в результаті ворожого пострілу снайпера російсько-терористичних сил. Йому була надана невідкладна допомога, потім евакуйований до лікарні у Бахмут, пізніше — до Харкова. Але сьогодні, після виснажливих операцій, мешканець Миргородського району помер. Щирі співчуття близьким і рідним. Час і місце віддання військових почестей буде сповіщено пізніше», – сказано в повідомленні.

Більше інформації про померлого солдата у центрі не повідомили.

Як повідомляв ZAXID.NET, напередодні у львівському госпіталі також помер військовий з Полтавщини, який отримав поранення 9 квітня.