Тимур Манджосов прийшов у батальйон «Айдар» з Черкаської самооборони у 2014 році

У вівторок, 4 травня, у військово-медичному клінічному центрі Західного регіону помер боєць «Айдару» Тимур Манджосов. Він був хворим на коронавірус і його стан раптово погіршився.

Як повідомило 5 травня Командування медичних сил ЗСУ, за минулу добу був зафіксований ще один летальний випадок від ускладнень коронавірусу серед військових. Інцидент трапився у львівському військовому госпіталі. Військовий перебував на лікуванні у медзакладі, але його стан погіршився і він помер.

На офіційній сторінці 24-го окремого штурмового батальйону ЗСУ «Айдар» повідомили, що 4 травня у військовому госпіталі у Львові помер їхній боєць Тимур Манджосов (позивний «Балу»). Він прийшов у батальйон «Айдар» з Черкаської самооборони у 2014 році.

«Він прийшов на фронт добровольцем у батальйон «Айдар» ще у далекому 2014 році захищати Луганщину. Тоді сім'я дуже підтримала бійця у його виборі. Зараз він старший сержант, головний сержант штурмової роти, побратими завжди поважали й прислухалися до нього. Смерть Балу – це величезна втрата для Батальйону. Він був прикладом мужності, хоробрості, самовідданості, як для молодого покоління «Айдару», так і для старших товаришів», – повідомили у «Айдарі».