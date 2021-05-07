Лікарі боролися за життя Юрія Опришка майже місяць

​Поранений 9 квітня поблизу Старогнатівки в Донецькій області молодший сержант Юрій Опришко помер у львівському госпіталі у п’ятницю, 7 травня. Про це повідомили у Полтавському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

«Сьогодні перестало битися серце воїна з Полтавщини – молодшого сержанта Опришка Юрія Леонідовича. Юрій Леонідович отримав кульове поранення в голову 9 квітня поблизу Старогнатівки, оперативно був доставлений до шпиталю у Маріуполь, потім – до Львова», – йдеться у повідомленні.

Майже місяць лікарі боролися за життя українського героя.

Також повідомляється, що 10 травня об 11:00 у Кременчуці відбудеться віддання військових почестей і прощання із захисником.

Опришко – уродженець Кременчуцького району Полтавської області, 1978 року народження. Був молодшим сержантом, військовослужбовцем 24-го окремого штурмового батальйону «Айдар» 53-ї окремої механізованої бригади. Як пише «Суспільне», у нього залишилася дружина і двоє дітей.