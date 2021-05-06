На обстріл російських окупантів українські військові відкрили вогонь у відповідь

Російські окупанти обстріляли українські позиції на Донеччині з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. В результаті обстрілу один український військовий загинув, інший – дістав важке поранення.

Обстріл українських позицій неподалік Новотроїцького бойовики здійснили в четвер, 6 травня, повідомляє штаб ООС. Один із бійців ЗСУ отримав кульове поранення – його життя врятувати не вдалося.

Ще один український військовий отримав осколкове поранення. Бійця госпіталізували, однак його стан важкий.

«На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь», – запевняє штаб ООС.

Про дії російських окупантів вже повідомили для ОБСЄ.

Нагадаємо, що за минулу добу зафіксували 19 порушень «тиші» на Донбасі з боку російських окупантів. Зокрема, внаслідок обстрілів поранення дістали два українських військових.