Росіяни обстріляли лікарню із хворими на Covid-19 в Донецькій області
В результаті обстрілу ніхто не постраждав
Місто Красногорівка Донецької області вночі 4 травня піддалося обстрілу з боку російських окупантів. Під обстріл також потрапила лікарня, де наразі перебувають хворі на коронавірус та пневмонію. Про це повідомила Мар’їнська районна військово-цивільна адміністрація в середу, 5 травня.
В результаті обстрілу пошкоджено вікна в будівлі першого корпусу медичного закладу, в якому лікуються 45 пацієнтів із Covid-19 та пневмонією. Постраждалих немає.
фото Мар’їнської РВЦА
Після обстрілу в цьому корпусі зникла електрика. Поліцейські встановлюють обставини події.
Згідно із даними штабу ООС, окупанти 4 травня шість разі порушили режим припинення вогню. Зокрема, росіяни били по українських позиціях поблизу Красногорівки із мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Під обстріл потрапили також позиції неподалік Водяного, Авдіївки та Луганського.