В пошкодженій від обстрілу будівлі зникло електропостачання

Місто Красногорівка Донецької області вночі 4 травня піддалося обстрілу з боку російських окупантів. Під обстріл також потрапила лікарня, де наразі перебувають хворі на коронавірус та пневмонію. Про це повідомила Мар’їнська районна військово-цивільна адміністрація в середу, 5 травня.

В результаті обстрілу пошкоджено вікна в будівлі першого корпусу медичного закладу, в якому лікуються 45 пацієнтів із Covid-19 та пневмонією. Постраждалих немає.

фото Мар’їнської РВЦА

Після обстрілу в цьому корпусі зникла електрика. Поліцейські встановлюють обставини події.

Згідно із даними штабу ООС, окупанти 4 травня шість разі порушили режим припинення вогню. Зокрема, росіяни били по українських позиціях поблизу Красногорівки із мінометів 120-го калібру та станкових протитанкових гранатометів. Під обстріл потрапили також позиції неподалік Водяного, Авдіївки та Луганського.