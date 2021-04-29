Учасникам Тристоронньої контактної групи з Донбасу не вдалося узгодити текст документа про введення «великоднього перемир'я», але переговори з цього питання не завершені. Про це заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Леонід Кравчук в коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, напередодні відбулося загальне засідання ТКГ на рівні глав делегацій. Головною темою обговорення стала пропозиція повернутися до суворого дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню, додатковим аргументом для чого виступає настання Великодніх свят.

Загалом сторони погодилися з необхідністю встановити «великоднє перемир'я». Було запропоновано два тексти документа – український і російський.

Але у підсумку домовитися щодо остаточного тексту не вдалося, «тому що є чутливі формулювання».

«Потрібен час, щоб їх добре продумати. Проте сторони домовилися продовжувати консультації та знову підтвердили ідею про встановлення "великоднього перемир'я"», – заявив Кравчук.