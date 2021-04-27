Сергій Гармаш і Денис Казанський входять до складу української делегації в ТКГ як вимушені переселенці з Донбасу

На переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Росія зажадала, щоб в складі української делегації не було вимушених переселенців з окупованих територій. Про це повідомив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш в ефірі «Україна 24», пише NV.ua.

Він також заявив, що представників окупаційної влади Донбасу «повністю легалізували» в Мінському переговорному процесі.

«Та сторона хоче, щоб у цих людей була монополія на представлення ОРДЛО, щоб ми не представляли ОРДЛО, як ті, хто виїхав звідти», – заявив він.

Зауважимо, що журналісти Денис Казанський і Сергій Гармаш входять до складу української делегації в ТКГ щодо Донбасу як вимушені переселенці з ОРДЛО.

13 квітня окупанти в ході зустрічі в ТКГ пропонували виключити з переговорів українського журналіста Дениса Казанського, оскільки на нього нібито відкрито кримінальну справу.

3 квітня голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що представники української делегації в ТКГ не братимуть участі в консультаціях політичної підгрупи, поки з переговорів не виключать заочно засуджену в Україні за тероризм «експертку» від «ДНР» Майю Пирогову.

Раніше член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш заявив, що делегація від України перервала засідання й вимагає заборони на участь в переговорах «експертів» від «ЛДНР». Україна попросила ОБСЄ виключити з групи запрошену російською стороною «експертку» Майю Пирогову, яку в Україні засудили на 10 років за тероризм і оголосили в розшук.

Сергій Гармаш не виключив, що може вийти з ТКГ в разі подальшої участі «громадських експертів». За його словами, Росія в ТКГ намагається зробити стороною конфлікту «народ Донбасу». Журналіст також звинувачував ОБСЄ в «проросійському модеруванні переговорів» і говорив про її неспроможність як модератора.

19 січня на засіданні політичної підгрупи ТКГ вперше з'явились так звані «громадські радники» з непідконтрольних уряду окремих районів Донбасу. Українська делегація поставила питання координатору підгрупи від ОБСЄ П'єру Морелю, хто ці люди, але чіткої відповіді не отримала. Андрій Костін (представник України в політичній підгрупі) запитав посла Мореля, хто прийняв рішення про включення цих людей в закритий дипломатичний процес. Посол не зміг відповісти і на це питання.