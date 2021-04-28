Ситуація на Донбасі продовжує залишатися напруженою

Тристороння контактна група не змогла домовитися про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі. Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш, пише «РБК-Україна».

За словами Гармаша, до переговорів приєдналися заступник голови Адмінстрації президента РФ Дмитро Козак, а також керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Не домовилися, на жаль, ні про що. Хоча п'ять годин працювали саме по треку підгрупи з безпеки. Вклинився в її роботу пан Козак і залучили до її роботи пана Єрмака, навіть погодили компромісний текст, на який погодилася Україна і Росія, але пані Ніканорова (представник «ДНР» - ред.) фактично заблокувала цей процес», – заявив він.

На думку Гармаша, сьогоднішня «вистава» була проведена заради того, щоб показати суб'єктність терористів «Л/ДНР».

«В результаті – дотримання режиму «тиші» не почнеться. Домовленість не було досягнута. Маріонетки Москви заблокували це рішення», – додав він.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Росія зажадала, щоб в складі української делегації не було вимушених переселенців з окупованих територій.